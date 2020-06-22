В Японии 21 июня наблюдалось частичное солнечное затмение

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Вчера по всей стране наблюдалось частичное солнечное затмение.

21 июня в г. Наха преф. Окинава затмение началось около 16:00, и достигло максимума к 17:15. При наблюдении через специальный фильтр с площадки Ниномару замка Кумамото на Кюсю ближе к 17:00 было отчётливо видно тень, наползающую на Солнце с нижней стороны. В этот раз затмение было лучше видно в южных регионах: в г. Наха Солнце скрылось примерно на 80%, на острове Исигаки – сильнее всего в Японии, примерно на 90%.

На Тайване в г. Цзяи Солнце скрылось более чем на 90% и можно было наблюдать кольцевое солнечное затмение.

Следующее частичное затмение ожидается через 10 лет, в 2030 году.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 22 июня. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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