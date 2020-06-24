В Токио за 24 июня выявлено 55 новых случаев заражения

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В Токио за сегодня уже выявлено 55 новых случаев заражения. Этот показатель превысил отметку в 50 человек впервые после 5 мая.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 24 июня. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

https://www.fnn.jp/

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