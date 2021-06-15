Жизнь и смерть императрицы Кодзюн – последней свидетельницы эпохи Сёва

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16 июня 2020 года на императорском кладбище в Хатиодзи (Токио) состоялись траурные мероприятия в честь 20-летней годовщины смерти императрицы Кодзюн – супруги императора Сёва и бабушки нынешнего императора Японии. Репортаж журналиста, 20 лет назад работавшего координатором в Управлении императорского двора.

Императрица Нагако (посмертное имя – Кодзюн), супруга императора Хирохито (1901-1989), скончалась 16 июня 2000 года в возрасте 97 лет. Кончина женщины, ставшей символом эпохи Сёва, завершила длинную главу в истории Японии. Образ верной жены и улыбающейся матери, неизменно следующей за своим супругом, жив в памяти пожилых японцев, однако практически неизвестен молодому поколению.

65 лет вместе с императором Сёва

Императрица Кодзюн родилась в марте 1903 года в семье принца Куниёси Куни, представителя одной из ветвей японской императорской фамилии. Девочку, ставшую третьим ребёнком и первой дочерью в семье, назвали Нагако. В 1920 году Нагако была помолвлена с наследным принцем Хирохито, однако между помолвкой и свадьбой в 1924 году произошло множество событий. В 1921 году бывший премьер-министр Японии Ямагата Аритомо потребовал от семьи Куни отказаться от помолвки в связи с наследственным дальтонизмом в их семье, в сентябре 1923 года произошло Великое землетрясение Канто, разрушившее Токио, а в декабре 1923 года молодой сторонник левых сил Намба Дайскэ совершил покушение на наследного принца, проезжавшего в автомобиле по токийскому району Тораномон. После свадьбы молодые пробыли в статусе принца и принцессы менее трёх лет. В декабре 1926 года умирает император Тайсё, его наследник Хирохито вступает на престол и начинается эпоха Сёва.;



Император Сёва (Хирохито) и императрица Нагако

У пары родилось семеро детей – два сына и пять дочерей. Четвёртая дочь Икэда Ацуко (принцесса Ёри), старший сын Акихито (сейчас – почётный императр), младший сын принц Хитати и пятая дочь Симадзу Такако (принцесса Суга) живы по сей день.

Первые четыре ребёнка оказались девочками, и императору Сёва посоветовали обзавестись наложницей, однако он решительно отверг это предложение. 23 декабря 1933 года на свет появляется старший сын Акихито. Тогда ещё не было телевидения и радио, поэтому о рождении долгожданного наследника престола оповестили с помощью двух гудков сирены.



Императрица Нагако со старшим сыном Акихито

По время Второй мировой войны император и императрица жили в специальном бомбоубежище Обунко, выстроенном в саду Фукиагэ на территории императорского дворца. С помощью коридора бункер соединялся с крылом здания, где располагался большой кабинет, использовавшийся для встреч с министрами. Именно здесь принимались самые важные решения, включая решение о капитуляции Японии. Чтобы восполнить скудные запасы продовольствия, императрица лично участвовала в выращивании овощей и разведении кур.

После войны положение императорской семьи сильно изменилось. Император отрёкся от божественного статуса и прилагал множество усилий, чтобы завоевать доверие народа. На всех общественных мероприятиях он появлялся в сопровождении императрицы Нагако, которую благодаря неизменной улыбке прозвали «матерью нации».

7 января 1989 года император Хирохито скончался. Эпоха Сёва (1926-1989) завершилась, а императрица Нагако получила статус наследной императрицы. В 1980-е годы у неё развилась старческая деменция, и она даже не присутствовала на похоронах супруга. После его кончины она покидала дворец только для поездок в летнюю резиденцию и практически не появлялась на людях.



Императрица Нагако сопровождает мужа в послевоенном турне по стране

Неожиданный звонок

В июле 1999 года меня назначили ответственным за работу с Управлением императорского двора. В мае 2000 года я сопровождал императора Акихито и императрицу Митико в турне по четырём европейским странам в качестве заместителя главы координационной группы. Визит был благополучно завершён, и 1 июня я вернулся на родину. В связи с отсутствием крупных мероприятий моё рабочее расписание на некоторое время стало менее насыщенным.



Император Акихито (справа) и императрица Митико (в центре) во время европейского турне в 2000 году

15 июня стояла хорошая погода, и я вместе с коллегами выбрался на обед за пределы императорского дворца. Во время обеда внезапно пришло сообщение, что директор Управления императорского двора желает со мной проконсультироваться. Он был главным контактным лицом для прессы, поэтому я понял, что речь идёт о неординарном событии. Я пришёл к нему в кабинет вместе с репортёром из газеты «Никкэй». После зарубежного турне прошло не так много времени, и сначала мы с улыбкой вспомнили несколько эпизодов, однако затем начальник сообщил, что переходит к основной теме нашей встречи: «Состояние здоровья императрицы на покое изменилось».

Между Управлением императорского двора и пресс-клубом имелась договорённость, что в случае внезапных изменений состояния здоровья императрицы Нагако (повышение температуры до 38 ℃ и пр.) проводится пресс-конференция. Подобные брифинги уже случались не раз, однако с учётом почтенного возраста – имератрице в марте исполнилось 97 лет, подобное сообщение не могло не вызывать беспокойства. Пресс-конференция была назначена через два часа после нашей беседы, и за это время я успел ощутить, что в Управлении императорским двором царит напряжённая атмосфера. На брифинге, начавшемся в 5 часов вечера, нам сообщили, что ночью 14 июня у императрицы Нагако появились симптомы дыхательной недостаточности, и начиная со второй половины дня 15 июня она не может обходиться без кислородной маски.



Императрица Нагако в последние годы жизни

Я не ожидал такого поворота событий. Всего месяц назад, 16 мая, я видел императрицу, направляющуюся на отдых в резиденцию Хаяма (префектура Канагава). Она сидела посередине автобуса с безучастным видом, смотря вперёд. Императрица Нагако страдала от прогрессирующей деменции, однако в тот день выглядела здоровой, насколько это возможно для человека в её возрасте.



Императрица Нагако в автобусе, прибывшем к резиденции Хаяма

В ожидании конца

Информация об ухудшении состояния здоровья императрицы поступила в эфир в вечерних новостях.

Пресс-клуб выдвинул ряд условий в адрес Управления императорского двора. Управление строго придерживается протокола, поэтому в качестве координатора я должен был собрать все заявки журналистов и провести переговоры. От имени пресс-клуба я запросил разрешение на допуск автомобиля на территорию императорского дворца для ведения прямой трансляции, использование холла Управления в качестве студии и транспортировку специального оборудования в эту студию. За прямую трансляцию отвечал телеканал NHK, а остальным СМИ разрешили оставить по одному оператору на круглосуточное дежурство.

Все помнили, что с момента объявления об ухудшении состояния здоровья императора Хирохито до его кончины прошло около 100 дней, поэтому готовились к длительной круглосуточной работе.

На пресс-конференции в половине десятого вечера Управление императорского двора сообщило, что «Состояние здоровья без изменений, но дыхание затруднено». Поздно вечером поджидающие у ворот журналисты стали сообщать о прибытии в дворец императора, императрицы и членов императорской семьи, и атмосфера в Управлении становилась всё более напряжённой.

Наступило утро 16 июня. На плановом брифинге в 8 утра заместитель Управления сообщил: «В 7 часов состояние стало критическим».



Журналисты у ворот Инуи, ведущих на территорию императорского дворца

В 4 часа дня директор Управления уведомил прессу: «Давление снижается, однако состояние стабильное». Складывалось впечатление, что следует готовиться к длительному ожиданию. Телеканалы вели прямую трансляцию о состоянии императрицы Нагако, и известие о её стабильном состоянии тут же поступило в эфир. Однако после 5 вечера в некоторых СМИ стали появляться сообщения о кончине. Мы тоже получили информацию о смерти от Управления императорского двора, полиции и политического отдела, однако нам дали указание не пускать её в эфир до начала официальной пресс-конференции, поэтому пришлось ограничиться сообщением «Среди имеющихся сведений есть информация о кончине».

В 18:30 в холле Управления императорского двора состоялся брифинг с участием начальника Управления, старшего помощника и врача. «В 16 часов 46 минут императрица на покое скончалась».

На пресс-конференции упомянули о действующем императоре Акихито. 16 июня - пятница, и у императора была запланирована рабочая программа. Когда император отлучился по делам, состояние императрицы на покое ухудшилось, и ему пришлось срочно возвращаться во дворец. Он успел застать последние минуты жизни матери и держал её за руку.



Объявление о кончине императрицы на покое на пресс-конференции 16 июня. Слева направо: врач императорского двора, старший помощник и начальник Управления императорского двора

Рассказ о проводимом в течение двух дней лечении удивил меня. Оказалось, что императрице не делали капельниц и не пытались её реанимировать, то есть интенсивная терапия для поддержки жизнеобеспечения не проводилась. От инъекций и капельниц отказались, чтобы не причинять боли уколами. Эта схема лечения была одобрена императорской четой. Возможно, на решение императора Акихито повлиял предыдущий опыт – он видел, как на протяжении 100 дней его отцу, императору Хирохито, искусственно поддерживали жизнь.



Императрица Нагако на прогулке по саду

За известием о смерти императрицы на покое последовали комментарии: «Человек, переживший ХХ век», «Теперь эпоха Сёва завершилась безвозвратно». Мне запомнилась заметка в одной из газет «В утреннем выпуске 16 июня мы сообщили о тяжёлом состоянии, в вечернем выпуске – о критическом, в утреннем выпуске на следующий день – о кончине. Кто бы мог подумать, что всё закончится так быстро...»

На прощальной церемонии император Акихито дал своей матери посмертное имя «Кодзюн», встречающееся в старинном поэтическом сборнике «Кайфусо». Церемония прощания рэнсо-но ги состоялась 25 июля на императорском кладбище Тосимагаока, а прах захоронили на императорском кладбище Мусасино в городе Хатиодзи (Токио). 16 июня 2020 года здесь состоялась церемония, посвящённая 20-летию кончины имератрицы Кодзюн с участием её правнучек – принцесс Мако и Како.



Принцесса Мако (справа) и принцесса Како на церемонии в честь 20-летия со дня кончины императрицы Кодзюн

Наблюдая за этой церемонией, я ощутил быстротечность нашей жизни. С момента кончины прошло уже два десятилетия. Императрица Нагако, сыгравшая огромную роль в жизни императорского двора и исполнявшая свои обязанности с достоинством и улыбкой, навсегда останется в моей памяти.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 25 июня. С оригиналом можно ознакомиться здесь. Автор – аналитик телекомпании Fuji TV Хасимото Хисаси. Перевод и редакция Nippon.com)

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