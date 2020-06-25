25 июня в Японии в префектуре Тиба произошло землетрясение
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25 июня около 4:47 в префектуре Тиба произошло землетрясение с сейсмической интенсивностью менее 5 баллов по японской шкале интенсивности. Опасений цунами нет. По данным Метеорологического агентства Японии, сейсмическая интенсивность в 5 баллов и менее наблюдалась в преф. Тиба в Асахи, в 4 балла – в Тёси, Нарита, в преф. Ибараки в Торидэ, Касима и других местах. Во многих местах региона Канто ощущались толчки с интенсивностью от 3 до 1 балла.
Эпицентр находился в море восточнее префектуры Тиба на глубине около 30 км, магнитуда оценивается в 6,2.
По данным полиции и пожарной охраны, информации о пострадавших пока нет. Из-за землетрясения приостановлена работа линий JR Собу и Тоганэ.
Метеорологическое агентство планировало провести пресс-конференцию о землетрясении в 6:50.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 25 июня. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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