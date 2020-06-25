В Токио 24 июня выявлено 55 новых случая заражения, 16 из них заразились в одном кластере на рабочем месте

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Администрация Токио сообщает о 55 новых случаях заражения новым коронавирусом. Девять из инфицированных – работники одного кадрового агентства.

Из 55 человек 32 тесно контактировали с ранее инфицированными, у 23 человек пути заражения неизвестны, 41 из инфицированных – люди от 20 до 39 лет.

В одном кадровом агентстве, где ранее было отмечено 7 случаев инфекции, выявлено ещё 9 новых, и общее число инфицированных достигло 16.

Все 16 сотрудников, как сообщают, выполняли канцелярскую работу на одном этаже, там образовался кластер инфекции.

С «ночной жизнью» города связано 20 случаев заражения, в их числе – 12 мужчин (хостов), развлекающих посетителей, у которых выявлен положительный результат при массовом тестировании, проводимом токийским районом Синдзюку.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 25 июня. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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