В Токио 24 июня выявлено 55 новых случая заражения, 16 из них заразились в одном кластере на рабочем месте
НовостиОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Администрация Токио сообщает о 55 новых случаях заражения новым коронавирусом. Девять из инфицированных – работники одного кадрового агентства.
Из 55 человек 32 тесно контактировали с ранее инфицированными, у 23 человек пути заражения неизвестны, 41 из инфицированных – люди от 20 до 39 лет.
В одном кадровом агентстве, где ранее было отмечено 7 случаев инфекции, выявлено ещё 9 новых, и общее число инфицированных достигло 16.
Все 16 сотрудников, как сообщают, выполняли канцелярскую работу на одном этаже, там образовался кластер инфекции.
С «ночной жизнью» города связано 20 случаев заражения, в их числе – 12 мужчин (хостов), развлекающих посетителей, у которых выявлен положительный результат при массовом тестировании, проводимом токийским районом Синдзюку.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 25 июня. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
Статьи по теме
- Переходный период после чрезвычайного положения в Японии: как мы будем жить этим летом?
- В Токио возникают групповые заражения в ночных развлекательных заведениях: что такое «радушный приём» (сэттай) согласно нормам закона?
- Синдзюку: город разнообразия и сексуальности
- В Токио делают второй шаг по отмене связанных с чрезвычайным положением мер: люди могут посещать автошколы и кинотеатры
- Мидзусёбай – как объяснить иностранцам реалии японского снэк-бара?
- Ночная жизнь в Японии: что такое японские снэк-бары?
- До отметки в 1000 инфицированных прошло 65 дней, до 2000 – 11 дней: как распространяется коронавирус в Японии