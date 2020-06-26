В Токио – 48 новых случая заражения, и 6 из них – в одной семье
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25 марта правительство Токио сообщило о подтверждении 48 новых случаев заражения.
Из 48 инфицированных людей в Токио 29 тесно контактировали с инфицированными, в 19 случаях пути заражения неизвестны.
13 из контактировавших заразились дома, в том числе в одной семье 6 человек, из которых трое детей в возрасте до 10 лет. В этой семье у одного человека ранее был обнаружен вирус.
21 человек из заразившихся, вероятно, был связан с «ночной жизнью» города, в том числе 7 сотрудников хост-клубов выявлены в ходе массовой проверки, проводимой районом Синдзюку среди работников хост- и хостесс-клубов, кабаре-клубов и т. п.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 25 июня. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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