26 заразившихся за день в столичном округе (за исключением Токио): вероятность заражения при совместной поездке в автомобиле

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В столичном округе, включающем столицу и семь префектур, за 28 июня выявлено 26 новых случаев заражения (не учитывая заражения в самом Токио).

В преф. Канагава – 9 человек, из них 8 мужчин и женщин от 20 до 59 лет в г. Йокогама, двое из них участвовали в совместной поездке на автомобиле с мужчиной, у которого 26 июня была выявлена инфекция. Неизвестно, сколько человек было в машине, но администрация города предполагает вероятность заражения во время этой поездки.

В г. Кога преф. Ибараки обнаружена инфекция у иностранного гражданина 40-49 лет. В этой префектуре не выявляли заражений на протяжении полутора месяцев до 20 июня, и к 28 июня обнаружено уже пять инфицированных.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 29 июня. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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