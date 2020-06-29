В Токио за 28 июня выявлено 60 новых случаев заражения, в преф. Сайтама и Тотиги также отмечены заражения, связанные с «ночной жизнью»
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В Токио за 28 июня выявлено 60 новых случаев заражения, это наивысший показатель после отмены чрезвычайного положения. Рекордное количество заражений за день после отмены чрезвычайного положения регистрируется второй день подряд, количество заражённых в 60 человек или более наблюдается впервые после 4 мая.
Из 60 инфицированных 45 человек – люди в возрасте 20-39 лет, или около 75%, и 31 человек из заражённых – сотрудники либо клиенты хост-клубов, кабаре-клубов (кябакура) и других заведений, связанных с «ночной жизнью» города.
С 24 июня количество заражений держится на довольно высоком уровне около 50 человек в день.
Кроме того, связанные с «ночной жизнью» заражения отмечаются и в других регионах – в преф. Сайтама инфекция обнаружена у трёх сотрудников кабаре-клуба. Ранее там было выявлено пять инфицированных, теперь это количество выросло до восьми.
В г. Уцуномия преф. Тотиги также заразилось пятеро сотрудников (мужчин и женщин) кабаре-клуба. С ранее выявленными тремя инфицированными общее количество составило восемь человек.
В этих двух заведениях подозревают вероятность группового (кластерного) заражения.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 29 июня. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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