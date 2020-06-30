В Японии 29 июня у троих детей отмечены симптомы теплового удара после урока физкультуры
НовостиОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Утром 29 июня в начальной школе в г. Тоёта преф. Айти 11 учеников пятого класса жаловались на плохое самочувствие в конце урока физкультуры.
У троих девочек проявлялись симптомы теплового удара, в том числе судороги, и их доставили в больницу.
Симптомы умеренные и он и идут на поправку. Никто из них не носил маски во время урока.
По данным метеорологической обсерватории, 29 июня в городе наблюдалась жара в 32,1 градуса по Цельсию.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 29 июня. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
Статьи по теме
- В районе Токио в этом году ожидается аномальная жара – стоит отойти в сторону и снять маску
- Переходный период после чрезвычайного положения в Японии: как мы будем жить этим летом?
- 2019 год был самым тёплым в Японии за всю историю измерений
- За первую неделю июня в Японии госпитализировано 1194 человека с тепловым ударом
- Августовская жара в Японии: как предотвратить тепловые удары?
- На Сикоку начался период дождей, на Хоккайдо – рекордная для этого времени температура в 32,5 градуса