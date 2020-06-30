В Японии 29 июня у троих детей отмечены симптомы теплового удара после урока физкультуры

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Утром 29 июня в начальной школе в г. Тоёта преф. Айти 11 учеников пятого класса жаловались на плохое самочувствие в конце урока физкультуры.

У троих девочек проявлялись симптомы теплового удара, в том числе судороги, и их доставили в больницу.

Симптомы умеренные и он и идут на поправку. Никто из них не носил маски во время урока.

По данным метеорологической обсерватории, 29 июня в городе наблюдалась жара в 32,1 градуса по Цельсию.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 29 июня. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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