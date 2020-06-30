Опасения по поводу распространения инфекции из Токио и призыв избегать вечеринок в столице

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Число выявленных инфицированных новым коронавирусом в Токио четвёртый день подряд превышает 50 и остаётся высоким.

29 июня в Токио подтверждено заражение 58 человек, из которых 46 человек, более 70%, были люди в возрасте от 20 до 39 лет.

Кроме того, в доме престарелых в токийском районе Аракава до 29 июня выявлено пять заразившихся среди живущих там людей, отмечается групповое (кластерное) заражение.

32 случая инфекции связаны с «ночной жизнью» города, 10 из них – среди сотрудников ночных клубов, которые прошли добровольное тестирование ПЦР.

При этом из 88 человек, которые заразились в префектуре Сайтама за последние две недели, более половины, 45 человек, по всей вероятности заразились в Токио, и губернатор Оно Мотохиро призвал воздерживаться от групповых посещений ресторанов в Токио.

Губернатор преф. Сайтама Оно Мотохиро сказал: «Я бы хотел, чтобы люди по возможности воздерживались от посещений ресторанов большими группами и кварталов развлечений в Токио».

Кроме того, в префектуре Тиба двое из четырёх инфицированных, выявленных 29 июня могли заразиться во время ужинов в группе около 20 человек в Токио.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 30 июня. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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