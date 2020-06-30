В Японии 30 июня вступает в силу закон об усилении мер против опасного вождения: более строгие наказания вводятся за 10 видов поведения, создающего помехи движению　

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30 июня вступил в силу закон о борьбе с теми формами опасного вождения, которые называют «провокативным вождением», аори унтэн, предусматривающий более строгое наказание за длительные помехи движению.

В пересмотренном законе такое вождение определяется как вождение, создающее помехи движению, сюда входит создание препятствий для проезда транспортных средств, умышленное сокращение дистанции между транспортными средствами, резкое торможение, резкая смена полосы движения, боковое сближение, всего 10 типов действий.

За эти действия предусмотрено наказание до 3 лет заключения или штраф в размере до 500 000 йен, отзыв водительских прав с невозможностью восстановления в течение 2 лет.

Если такими действиями заставляют остановиться другой автомобиль на скоростной автомагистрали, то наказание будет более суровым, до 5 лет тюремного заключения или штраф до 1 млн йен, и потребуется 3 года для получения возможности вновь получить водительские права.

Национальное полицейское управление намерено использовать ужесточение наказаний для борьбы с опасным вождением.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 30 июня. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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