В Японии представили новый скоростной поезд синкансэн: все места оборудованы розетками, поезд может продолжать движение и при отключении электричества

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На линии скоростных поездов синкансэн Токайдо ввели в эксплуатацию новый поезд N700S, это первая смена модели поездов за 13 лет.

Новый поезд оснащён литий-ионными аккумуляторами и является первым скоростным поездом, который может продолжать движение даже в случае сбоя питания из-за аварии.

Все пассажирские места оборудованы розетками, можно использовать бесплатный Wi-Fi, поезд оснащён устройствами для снижения вибрации сидений.

Ранее в каждом вагоне было установлено две камеры видеонаблюдения, но их количество увеличили до четырёх-шести.

Сейчас начали использовать 4 поезда N700S, к концу марта 2021 года будут использовать 12 поездов, а к 2022 году – 40.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 2 июля. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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