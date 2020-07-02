В Токио за 1 июля выявлено 67 новых случаев заражения: самый высокий показатель с момента отмены чрезвычайного положения
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В Токио за 1 июля выявлено 67 новых случаев заражения, это наивысший показатель после отмены чрезвычайного положения. Количество заражений за день после отмены чрезвычайного положения регистрируется шесть дней подряд на уровне выше 50 человек. В Икэбукуро отмечено больше связанных с «ночной жизнью» заражений, чем в Синдзюку.
Из 47 инфицированных при близких контактах с заражёнными 25 человек были связаны с «ночной жизнью» – ночными клубами, кабаре-клубами, 6 человек заразились на рабочем месте и 6 – во время совместных ужинов.
В одной семье заразилось четыре человека.
Из заразившихся на рабочем месте двое учителей в возрасте 30-39 и 40-49 лет, работающие в школе в токийском районе Кото, всего в школе подтверждено четыре случая.
При заражениях, связанных с «ночной жизнью», наблюдаются новые тенденции.
Губернатор Токио Коикэ Юрико, сказала: «Сегодня в Синдзюку в ночных заведениях заразилось 12 человек, но в сегодняшние цифры вошли 14 человек в Икэбукуро, ещё больше, чем там».
За 1 июля выявлено 14 человек, которые заразились в районе Икэбукуро. 13 из них заразились в ночных заведениях, этот показатель впервые превысил Синдзюку, где отмечено 12 заражений.
Губернатор Коикэ говорит: «Район Тосима намерен активно реагировать, послезавтра мы проведём совещание. Вероятно, район будет тестировать как можно большее количество людей».
В районе Тосима 3 июля проведут обсуждение при содействии представителей ночных заведений и определят свои действия – масштабы групповых проверок и т. п.
Кроме того, растёт число случаев заражения людей при поездках в Токио. В префектуре Канагава 1 июля отмечено 6 новых инфекций, из них одна женщина 20-29 лет, которая посещала ночное развлекательное заведение в Синдзюку 21 июня.
Инфекция распространяется из столичного округа Токио.
Генеральный секретарь Кабинета министров Суга Ёсихидэ сказал, что ситуация пока не требует немедленного объявления чрезвычайного положения, но если она ухудшится и темпы заражения будут расти, не исключено повторное объявление – основываясь на мнении экспертов, проблему нужно рассмотреть всесторонне. Далее он сказал, что будет работать над мерами предотвращения распространения инфекции, и одновременно стремиться к активизации социально-экономической деятельности.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 2 июля. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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