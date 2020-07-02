Вносимые в Конституцию РФ поправки позволят президенту Путину избираться на этот пост и в будущем
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В России проведено всенародное голосование о вносимых в конституцию поправок, позволяющих президенту Путину выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в течение длительного периода времени, и с очень большой вероятностью они будут приняты.
В ходе общенационального голосования, проведенного 1 июня, избиратели выразили своё согласие или несогласие с поправками, включающими положение о том, что президент Путин, срок полномочий которого истекает в 2024 году, может быть избранным на этот пост до 2036 года.
Один москвич сказал: «Нет никого, кто мог бы заменить президента Путина». Другой назвал странным продление срока полномочий Путина, добавив, что многие выступают против этого.
После подсчёта 50% бюллетеней количество голосов за утверждение поправок превышало 76%, и не остаётся сомнений, что конституционные поправки будут приняты.
Поскольку поправки также включают пункт о запрете территориальных уступок, в случае их одобрения переговоры о Северных территориях ещё более усложнятся.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 2 июля. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
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