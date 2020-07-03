В Японии в условиях кризиса уволено или временно отстранено от работы более 30 000 человек: коронавирус ухудшает ситуацию с занятостью

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В Японии количество уволенных и временно отстранённых от работы из-за нового коронавируса превысило 30 000 человек.

По данным Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения, число таких людей к 1 июля составило 31 710 человек (с учётом оценочных данных).

Оказывает своё влияние и ухудшение деловой активности компаний, но особенно страдают такие сферы, как гостиницы, рёканы и прочие услуги по предоставлению жилья, ресторанные предприятия, обрабатывающая промышленность и предприятия по перевозке пассажиров – например, экскурсионные автобусы.

Другие новости о коронавирусе. Возле трёх аэропортов – Нарита, Ханэда и Международный аэропорт Кансай создадут центры ПЦР-тестирования для проверки тех, кто въезжает в Японию и выезжает за рубеж.

Кроме того, рассматривается возможность создания аналогичных центров ПЦР в Токио и в городских районах префектуры Осака.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 3 июля. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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