В префектуре Сайтама 3453 человека, ученики и учителя младших и средних школ, пострадали от пищевого отравления

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Как стало известно, более 3400 учеников и учителей жаловались на пищевое отравление.

В начальных и средних школах города Ясио преф. Сайтама, ученики и учителя, которые ели школьный обед 26 июня, жаловались на пищевое отравление, и почти 400 человек временно покинули школу.

После проверки, проведенной администрацией преф. Сайтама, сообщили, что из 15 453 учеников и учителей на пищевое отравление жаловалось 3453 человека.

Префектура Сайтама определила это как групповое пищевое отравление и решила приостановить работу «Тобу кюсёку сэнта», поставляющего обеды в г. Ясио, на три дня.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 3 июля. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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