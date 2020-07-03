В префектуре Сайтама 3453 человека, ученики и учителя младших и средних школ, пострадали от пищевого отравления
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Как стало известно, более 3400 учеников и учителей жаловались на пищевое отравление.
В начальных и средних школах города Ясио преф. Сайтама, ученики и учителя, которые ели школьный обед 26 июня, жаловались на пищевое отравление, и почти 400 человек временно покинули школу.
После проверки, проведенной администрацией преф. Сайтама, сообщили, что из 15 453 учеников и учителей на пищевое отравление жаловалось 3453 человека.
Префектура Сайтама определила это как групповое пищевое отравление и решила приостановить работу «Тобу кюсёку сэнта», поставляющего обеды в г. Ясио, на три дня.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 3 июля. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
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