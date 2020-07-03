3 июля в Токио выявлено124 случая инфекции, второй день заражается больше 100 человек

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3 июля в Токио выявлено 124 случая заражения новым коронавирусом, это наивысшее число после отмены чрезвычайного положения и второй день превышает 100. Занятая в сфере обслуживания девушка (20-29 лет) высказывает опасения, что при росте инфекций снова придётся самоизолироваться, что плохо скажется на работе. Специалист в сфере ИТ (40-49 лет) обеспокоен рапространением инфекции, однако не может отказаться от долгих поездок на работу.

2 июля количество заразившихся (107) впервые после 2 мая превысило 100 человек.

Директор Международного центра инфекционных заболеваний при Национальном центре медицинских исследований Омагари Норио сказал, что до 1 июля среднее количество людей с неизвестными путями заражения в неделю составляло 27,1, а при нынешних темпах за 4 недели оно вырастет до 160, и до 1080 – ещё через четыре недели.

Распространение инфекции замедлилось во второй половине длинных майских выходных, а с середины мая до начала июня опустилось до уровня ниже 20 человек в день. В связи с инфекциями в ночных развлекательных заведениях начали проводить групповые проверки, и число выявленных инфицированных стало расти, с 26 июня превышая 50 человек в день.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 3 июля. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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