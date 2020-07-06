В Токио четвёртый день подряд ежедневно выявляют более 100 случаев инфекции, во всём регионе Канто – 160 за день
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5 июля в Токио выявлено 111 случаев заражения новым коронавирусом, из них 58 с тяжёлыми симптомами, у 53 человек пути заражения неизвестны. Четвёртый день подряд регистрируется более 100 случаев инфекции в день.
Более 60% – люди в возрасте 20-39 лет, и примерно у 40% пути заражения неизвестны. В учреждении по уходу за престарелыми в токийском районе Аракава выявлена инфекция у семи женщин в возрасте от 70 до более 100 лет, всего там заразилось 28 человек.
При групповом (кластерном) заражении в кабаре-клубе в преф. Сайтама выявлена инфекция у 21 человека, 20 случаев в преф. Канагава, 7 – в преф. Тиба, 1 – в преф. Тотиги.
Всего в регионе Канто за день выявлено 160 случаев заражения.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 6 июля. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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