Совещание о мерах борьбы с коронавирусом в период Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио председатель Олимпийского комитета Мори Ёсиро и переизбранная на новый срок губернатор Токио Коикэ Юрико проведут в сентябре
НовостиОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Совещание о мерах борьбы с коронавирусом в период проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио запланировано на сентябрь.
Переизбранная 5 июля на пост губернатора Токио Коикэ Юрико и председатель Олимпийского комитета Мори Ёсиро встретились в здании Токийской администрации. Мори поделился соображениями о мерах борьбы с инфекцией с правительством, администрацией Токио и Олимпийским комитетом. После дальнейших переговоров с правительством в сентябре проведут совещание и до конца декабря определят основные направления действий. Коикэ подчеркнула, что решать нужно исходя из действительности и планировать реальные меры.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 7 июля. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
Статьи по теме
- Переходный период после чрезвычайного положения в Японии: как мы будем жить этим летом?
- В Токио возникают групповые заражения в ночных развлекательных заведениях: что такое «радушный приём» (сэттай) согласно нормам закона?
- В Токио делают второй шаг по отмене связанных с чрезвычайным положением мер: люди могут посещать автошколы и кинотеатры
- В районе Токио в этом году ожидается аномальная жара – стоит отойти в сторону и снять маску
- Японская бюджетная авиакомпания представила меры против распространения коронавируса в своих самолётах
- До отметки в 1000 инфицированных прошло 65 дней, до 2000 – 11 дней: как распространяется коронавирус в Японии