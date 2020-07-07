Совещание о мерах борьбы с коронавирусом в период Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио председатель Олимпийского комитета Мори Ёсиро и переизбранная на новый срок губернатор Токио Коикэ Юрико проведут в сентябре

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Совещание о мерах борьбы с коронавирусом в период проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио запланировано на сентябрь.

Переизбранная 5 июля на пост губернатора Токио Коикэ Юрико и председатель Олимпийского комитета Мори Ёсиро встретились в здании Токийской администрации. Мори поделился соображениями о мерах борьбы с инфекцией с правительством, администрацией Токио и Олимпийским комитетом. После дальнейших переговоров с правительством в сентябре проведут совещание и до конца декабря определят основные направления действий. Коикэ подчеркнула, что решать нужно исходя из действительности и планировать реальные меры.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 7 июля. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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