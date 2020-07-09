Влияние коронавируса: в Японии закупки тунца проводят с помощью искусственного интеллекта

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Популярная сеть конвейерных суси «Курадзуси» начинает продажи «Тунца ИИ» – с 10 июля в течение ограниченного периода компания будет продавать высококачественное мясо тунца, выбранное при помощи технологии искусственного интеллекта TUNASCOPE, обученного выбирать продукт на примере знатоков.

ИИ делает выводы по сделанной смартфоном фотографии поперечного разреза тунца.

В условиях распространения коронавируса возникают сложности с выездом на закупку как в пределах Японии, так и за рубеж, однако новая технология позволяет отобрать качественный продукт без личного присутствия.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 7 июля. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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