В Токио за 7 июля выявлено 106 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество заражений по стране превысило 20 000

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7 июля в Токио выявлено 106 новых случаев заражения, общее количество заразившихся в стране до 7 июля превысило 20 000 человек.

Из 106 зараженных в Токио 43 человека – люди 20-29 лет, и 27 – в возрасте 30-39 лет, то есть около 70%.

При близких контактах с инфицированными заразилось 59 человек, пути заражения неизвестны у 47, а в ночных заведениях города инфоцировано 23 человека.

После заражений в ночных заведениях в Синдзюку и Икэбукуро мэр токийского района Тосима Такано Юкио встретился с губернатором Коикэ Юрико.

Администрация района намерена попросить все хост-клубы принять участие в ПЦР-тестировании с 9 июля, попросить приостановить деятельность клубов, где обнаружены групповые заражения, и в случае согласия на приостановку выплатить возмещение за вынужденный простой в размере 500 тысяч йен. Губернатор Токио Коикэ полностью поддерживает осуществление платежей.

В расположенной рядом с Токио префектуре Сайтама выявлено 27 новых случаев заражения.

В г. Сайтама произошло групповое заражение, инфицированы в том числе женщины из кабаре-клуба, и город проведёт ПЦР-тестирование всех сотрудников хост-клубов и кабаре-клубов в некоторых частях р-на Омия.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 8 июля. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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