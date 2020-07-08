Сильные ливни на Кюсю и в других регионах Японии
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Дождевые облака, которые принесли на Кюсю рекордное количество осадков, дошли до Хонсю, вызвав сильные ливни и в других регионах Японии.
В районе Хагивара г. Гэро преф. Гифу за один час до 1:24 8 июля выпало 71,5 мм осадков, это рекордное количество для июля за всю историю наблюдений.
По всему г. Гэро изданы оповещения об эвакуации.
8 июля дождевые облака уйдут с Кюсю и охватят обширную территорию от Сикоку до Тохоку.
Предполагаемое количество осадков до 6 часов утра 9 июля, составляет 300 мм в регионе Токай и 200 мм в Кинки и южной части Кюсю.
С 5:30 утра 8 июля в некоторых районах 17 префектур было объявлено предупреждение о возможности оползней и необходимости проявлять чрезвычайную осторожность.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 8 июля. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
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