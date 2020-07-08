В Токио заразилось 12 работниц мэйдо-кафе на Акихабаре
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В «кафе с горничными» (мэйдо-кафе) на Акихабаре в Токио у 12 сотрудниц выявлено заражение новым коронавирусом.
В кафе «Акихабара хонтэн» и «Акихабара донки-тэн» сети «@хому кафе» 25 июня было определено заражение у трёх человек, из-за чего Центр общественного здравоохранения токийского района Тиёда провёл ПЦР-тестирование всех сотрудников, и в двух кафе было выявлено 9 новых случаев инфекции.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 8 июля. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
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