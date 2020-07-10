Коронавирусное заболевание может обостряться при болезнях полости рта

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Предполагается возможность обострения симптомов коронавирусного заболевания при зубных болезнях. Ханада Нобухиро, профессор стоматологического факультета Университета Цуруми, отмечает вероятность осложнений при цитокиновом шторме, когда у пациентов с заболеванями пародонта наблюдается бактериемия – появление бактерий в крови, которая обычно стерильна.

Заболевания тканей пародонта присутствуют у 80% населения Японии, и Японская стоматологическая ассоциация напоминает о важности поддержания здоровья полости рта.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 8 июля. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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