Коронавирусное заболевание может обостряться при болезнях полости рта
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Предполагается возможность обострения симптомов коронавирусного заболевания при зубных болезнях. Ханада Нобухиро, профессор стоматологического факультета Университета Цуруми, отмечает вероятность осложнений при цитокиновом шторме, когда у пациентов с заболеванями пародонта наблюдается бактериемия – появление бактерий в крови, которая обычно стерильна.
Заболевания тканей пародонта присутствуют у 80% населения Японии, и Японская стоматологическая ассоциация напоминает о важности поддержания здоровья полости рта.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 8 июля. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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