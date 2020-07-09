В Японии продолжаются сильные ливни
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Дождевые облака, принёсшие ливни на Кюсю, теперь сдвинулись на другие регионы, в том числе Сикоку и Токай. Впоследствии дожди ожидаются в основном на тихоокеанском побережье, с сильными ливнями более 50 мм осадков в час.
Сильные дожди к 6:00 10 июля ожидаются в южной и северной частях Кюсю, а также на Сикоку (250 мм), в регионах Кинки (180 мм), Токай и Канто-Косин (150 мм) и других.
Ввиду ослабления грунта из-за дождей даже небольшое количество осадков может вызвать бедствия. В регионах, где пока не случились стихийные бедствия, могут произойти разливы рек, из-за чего необходимо предпринимать меры предосторожности.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 9 июля. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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