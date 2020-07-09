В Токио за 9 июля выявлено 224 новых случая заражения коронавирусом, это наибольшее количество заражений за день с начала эпидемии

Общество

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9 июля в Токио выявлено 224 новых случаев заражения, это наибольшее количество заражений за день в столице с момента начала эпидемии. Со 2 июля регистрировали более 100 заражений в день, вчера – 75.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 9 июля. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

https://www.fnn.jp/

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