В Токио за 10 июля выявлено более 243 новых случая заражения коронавирусом, второй день подряд регистрируется наибольшее количество заражений за день с начала эпидемии

Общество

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10 июля в Токио выявлено 243 новых случая заражения, это наибольшее количество заражений за день в столице с момента начала эпидемии. Предыдущее рекордное количество заражений выявили вчера, обнаружив 224 случая.

 (Материал был опубликован в FNN Prime Online 10 июля. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

https://www.fnn.jp/

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