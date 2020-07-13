На Окинаве выявлено заражение у 61 человека; инфекция связана с американскими войсками, две базы закрыты на карантин

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На американских базах на Окинаве выявлен 61 инфицированный новым коронавирусом. Губернатор Окинавы Тамаки Дэни выразил сожаление в связи с тем, что среди связанных с американскими базами людей быстро распространилась инфекция в то время, когда народ префектуры совместно старался предотвратить заражение.

По данным администрации префектуры Окинава, новым коронавирусом заразился 61 человек, в том числе 38 на военной базе США Футэмма и 23 в лагере Кэмп-Хансен. Информация была предоставлена американскими военными по запросу префектуры.

Региональный координатор на Окинаве Х. Стэйси Кларди, один из высших офицеров США в Японии, в телефонном разговоре с губернатором Тамаки сообщил, что обе базы закроют на карантин.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 12 июля. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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