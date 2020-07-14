В городе Мидзунами преф. Гифу упало тысячелетнее священное дерево
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В синтоистском святилище Симмэй в г. Мидзунами префектуры Гифу, где продолжались сильные дожди, 11 июля упало священное 40-метровое дерево, которому было более 1000 лет. Огромная криптомерия рухнула, обнажив корни. Пока не сообщают об ущербе для окружающих домов, никто не пострадал.
В городе Мидзунами выпускали оповещение о возможности оползней с 11 июля до утра 12 июля.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 12 июля. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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