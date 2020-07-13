В Японии за 12 июля выявлено 408 новых случаев заражения коронавирусом, в Токио регистрируется более 200 четвёртый день подряд

Новости

12 июля в Японии выявлено 408 новых случаев заражения, в Токио – 206, ежедневно в столице четвёртый день выявляют более 200 случаев.

Почти 70% инфицированных – люди 20-39 лет, 23 человека – 60 лет и старше, из них 5 человек 90-99 лет.

В токийском районе Синдзюку в ходе группового заражения при показе сценического представления заразился комментатор фильмов Аримура Кон (44 года), отвечавший за разработку планов демонстрации. По данным сайта организаторов, было инфицировано уже 30 человек, в том числе исполнители, персонал и зрители.

В префектурах Тиба и Сайтама выявлено по 31 случаю заражения, 23 в преф. Канагава. В этой префектуре вторично выявлено кластерное заражение в больнице «Кавасаки кёдо», а в больнице «Тамусу Ураясу» в преф. Тиба выявили 9 случаев.

В аэропортах обнаружено 20 инфицированных среди въезжающих в страну.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 13 июля. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]

Статьи по теме