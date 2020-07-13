В Японии за 12 июля выявлено 408 новых случаев заражения коронавирусом, в Токио регистрируется более 200 четвёртый день подряд
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12 июля в Японии выявлено 408 новых случаев заражения, в Токио – 206, ежедневно в столице четвёртый день выявляют более 200 случаев.
Почти 70% инфицированных – люди 20-39 лет, 23 человека – 60 лет и старше, из них 5 человек 90-99 лет.
В токийском районе Синдзюку в ходе группового заражения при показе сценического представления заразился комментатор фильмов Аримура Кон (44 года), отвечавший за разработку планов демонстрации. По данным сайта организаторов, было инфицировано уже 30 человек, в том числе исполнители, персонал и зрители.
В префектурах Тиба и Сайтама выявлено по 31 случаю заражения, 23 в преф. Канагава. В этой префектуре вторично выявлено кластерное заражение в больнице «Кавасаки кёдо», а в больнице «Тамусу Ураясу» в преф. Тиба выявили 9 случаев.
В аэропортах обнаружено 20 инфицированных среди въезжающих в страну.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 13 июля. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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