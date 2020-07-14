Компания NEC испытывает систему распознавания лиц в защитных масках

Новости

Офисные технологии в эпоху коронавируса требуют новых решений. Одна из проблем – распознавание лиц людей, носящих защитные маски. Компания NEC 13 июля начала демонстрационные испытания системы, в которой использовались разработанные в компании технологии, призванные удовлетворить новые потребности.

В офис вы можете войти без удостоверения, если ваши данные заранее зарегистрированы.

Четыре года назад NEC уже представила систему, распознающую всё лицо, в том числе по расположению глаз и рта, но на этот раз система распознаёт только глаза, из-за массового ношения масок, обязательного в условиях мер борьбы с распространением нового коронавируса. Эта технология используется также в магазинах внутри офиса.

Применявшаяся ранее система распознавания лиц была улучшена, она идентифицирует входящих и открывает вход. В магазинах товары, которые взял покупатель, определяются автоматически, и система оформляет покупку. Покупка производится без участия кассы, так что не нужен контакт с кассиром. Личные шкафы сотрудников также открываются при распознавании лица, если помахать рукой. Вещи можно оставлять и брать, не касаясь сенсорной панели и используя только жесты, не нужно вводить PIN-код.

NEC собирается предоставить эти технологии другим компаниям к весне 2021 года.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 14 июля. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]

Статьи по теме