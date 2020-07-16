В Японии за 16 июля выявлено 452 новых случая заражения, рекордное количество после отмены чрезвычайного положения

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В Японии выявлено 452 случая заражения, это наибольшее количество заражений в день после отмены чрезвычайного положения. Инфицирован 61 человек в префектуре Осака и 12 человек в ночных развлекательных заведениях района развлечений Сусукино в Саппоро на Хоккайдо.

Среди инфицированных в преф. Осака – как дети дошкольного возраста, так и пожилые люди до 90 лет; в 40 случаях пути заражения неизвестны.

В отношении заражения в Сусукино сообщают, что среди 12 инфицированных – сотрудницы и клиенты ночного развлекательного заведения, где женщины подолгу находились на близком расстоянии от клиентов, не принимая защитных мер, таких как ношение маски.

По оценкам, в Саппоро на протяжении двух недель с инфицированными могло контактировать около 600 человек.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 16 июля. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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