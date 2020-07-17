Демонстрация в Москве: правоохранители задержали требующих отставки Путина демонстрантов

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15 июля в центре Москвы прошла демонстрация с требованием отставки президента Путина, в которой приняли участие около 300 человек из оппозиционных сил.

В Москве в связи с мерами против распространения нового коронавируса запрещены скопления людей.

Демонстрация была проведена без разрешения, что привело к столкновениям между силами правоохранителей и участниками, задержано более 140 человек.

В России 1 июля произошло всенародное голосование, в результате которого были приняты поправки к Конституции, позволяющие Путину избираться на пост президента до 2036 года.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 2 июля. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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