Российская кибератака: попытка кражи данных о разработке вакцин?

Новости

Британское правительство 16 июля сообщило, что Россия проводит кибератаку с целью получения информации о разработке вакцин против нового коронавируса.

В отчёте, опубликованном Британским национальным центром кибербезопасности, предупреждают о крайне высокой вероятности того, что российская организация, которую называют APT29 («постоянная угроза повышенной сложности-29»), пытается украсть вакцину против коронавируса и связанную с ней информацию в исследовательских учреждениях Великобритании, Канады и Соединённых Штатов.

Утверждается, что APT29 «практически точно» является частью российских разведывательных служб, а министр иностранных дел Рааб обвиняет в «ошибочном способе действий в отношении глобальных усилий по разработке вакцин».

В ответ представитель президента России Песков отверг эти утверждения как необоснованную и неприемлемую критику.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 17 июля. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]

Статьи по теме