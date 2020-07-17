Российская кибератака: попытка кражи данных о разработке вакцин?
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Британское правительство 16 июля сообщило, что Россия проводит кибератаку с целью получения информации о разработке вакцин против нового коронавируса.
В отчёте, опубликованном Британским национальным центром кибербезопасности, предупреждают о крайне высокой вероятности того, что российская организация, которую называют APT29 («постоянная угроза повышенной сложности-29»), пытается украсть вакцину против коронавируса и связанную с ней информацию в исследовательских учреждениях Великобритании, Канады и Соединённых Штатов.
Утверждается, что APT29 «практически точно» является частью российских разведывательных служб, а министр иностранных дел Рааб обвиняет в «ошибочном способе действий в отношении глобальных усилий по разработке вакцин».
В ответ представитель президента России Песков отверг эти утверждения как необоснованную и неприемлемую критику.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 17 июля. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
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