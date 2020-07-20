В Осаке провели полицейскую инспекцию ночных клубов
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Одновременную инспекцию провели в ночных клубах развлекательного района Минами в Осаке, чтобы выяснить их деятельность после снятия связанных с распространением коронавируса ограничений.
Полиция провела инспекции на местах в девяти заведениях, в том числе в хост-клубе в районе Минами в Осаке.
Эта инспекция на местах проводилась, чтобы понять реальную ситуацию с деятельностью и установить, не нарушается ли Закон о предприятиях, связанных с общественной моралью – например, не работают ли там несовершеннолетние.
Другой целью было исключить противозаконное зазывание клиентов в период, когда многие заведения, ранее закрытые из-за коронавируса, начинают открываться вновь.
Полиция также выясняла, предпринимаются ли меры для предотвращения распространения инфекции (например, предоставление алкогольного дезинфицирующего средства) в центральных районах ночью.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 18 июля. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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