В Осаке провели полицейскую инспекцию ночных клубов

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Одновременную инспекцию провели в ночных клубах развлекательного района Минами в Осаке, чтобы выяснить их деятельность после снятия связанных с распространением коронавируса ограничений.

Полиция провела инспекции на местах в девяти заведениях, в том числе в хост-клубе в районе Минами в Осаке.

Эта инспекция на местах проводилась, чтобы понять реальную ситуацию с деятельностью и установить, не нарушается ли Закон о предприятиях, связанных с общественной моралью – например, не работают ли там несовершеннолетние.

Другой целью было исключить противозаконное зазывание клиентов в период, когда многие заведения, ранее закрытые из-за коронавируса, начинают открываться вновь.

Полиция также выясняла, предпринимаются ли меры для предотвращения распространения инфекции (например, предоставление алкогольного дезинфицирующего средства) в центральных районах ночью.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 18 июля. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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