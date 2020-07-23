Курьер Uber Eats: «Теперь у меня другая жизнь»: от «социально неадаптированного лица» – к месячному заработку в 400 тыс. йен
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В условиях экономического застоя, вызванного пандемией коронавируса, одна из отраслей переживает бурный рост. Это бизнес курьерской доставки продукции из ресторанов и кафе.
В то время как все больше людей начинают подрабатывать курьерами в промежутках, свободных от своего основного занятия, для нашей героини эта работа стала самым настоящим спасением.
«Я оказалась в ситуации, когда нет ни дома, ни денег, думала, что и работать, наверное, никогда не смогу», – вспоминает курьер Uber Eats, 23-летняя Канда Харука.
В разгар сезона дождей в обеденное время Канда доставляет ланч по двум домашним адресам в пределах 10 км от станции Син-Ёкохама.
Велик ли гонорар?
«За два заказа – в общей сложности 1052 йены».
Величина вознаграждения курьера высвечивается на экране смартфона.
В условиях, когда с начала распространения коронавируса нового типа все больше людей берутся за доставку в качестве приработка, для Канды служба курьером стала основной работой, и в неделю она выполняет около 160 заявок.
Должно быть, физически это очень тяжело?
«Ничуть. Выделяю два часа на обеденный отдых, за час делаю три доставки – стараюсь зарабатывать из расчета 2 тыс. йен в час».
Курьерская сумка – предмет особых симпатий Канды: ее сумку украшают многочисленные наклейки. Имеется и снаряжение для защиты от коронавируса.
«Вот специальный лоток для передачи денег».
Этот предмет избавляет от необходимости принимать деньги от клиента и отдавать сдачу непосредственно из рук в руки.
Каким девизом руководствуется Канда?
«Безопасность – прежде всего, но поскольку клиент ждёт, доставлять нужно быстро, так что стараюсь ехать самым быстрым маршрутом».
Со времени, когда она приступила к этой работе, пошел 5-й месяц. Сколько удается зарабатывать в месяц?
«В месяц получается порядка 400 тыс. йен. Даже у тех, кто выходит (подрабатывать) только по субботам и воскресеньям, в неделю, должно быть, набегает где-то 50 тыс. йен».
Окончив неполную, Канда не смогла поступить в полную среднюю школу. «Я с головой в азартных играх, ни дома, ни денег, каждый день никчемный, ни мечты, ни желаний – в общем, социально неадаптированная», – писала она на своей странице в одной из социальных сетей.
Подруга, которая не могла спокойно смотреть на то, как живет Канда, посоветовала ей пойти в курьеры.
Работа не требовала ни образования, ни специальных навыков, но позволяла, если постараться, неплохо зарабатывать – она оказалась для Канды в самый раз.
«Жизнь стала совсем другой».
Работа позволила взять новый старт. И сегодня Канда вновь отправляется в дорогу на своем скутере – с новой мечтой.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 18 июля. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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