Олени парка Нара в эпоху коронавируса

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Из-за пандемии сократилось количество туристов, и стада оленей, обитающие в парке Нара, возвращаются к своим природным привычкам.

Возвращение к природе

Из-за пандемии нового коронавируса не только у людей резко изменился образ жизни. Вездесущим стадам оленей, которые бродят по территории парка Нара, приходится адаптироваться к неожиданному сокращению количества туристов. До эпидемии посетители парка охотно баловали животных раздаточными «оленьими крекерами» и другими лакомствами, но когда туризм в древней столице Японии, как и во всей остальной части страны, практически остановился, лёгкие источники пропитания исчезли, и голодные олени возвращаются к своим естественным инстинктам поиска корма.

Фонд сохранения оленей Нары и группа исследователей из Университета Хоккайдо недавно обследовали около 1300 оленей, обитающих в парке, чтобы определить, как внезапное сокращение числа туристов повлияло на поведение животных. В июне 2020 года исследователи подсчитали количество оленей днём и ночью в центральной части парка, где обычно наблюдается наибольшая концентрация людей, чтобы определить, какая часть популяции присутствовала. Сравнивая эти цифры с аналогичным подсчётом, проведенным в январе 2020 года, до того, как правительство Японии почти полностью запретило въезд из-за рубежа, они обнаружили, что с начала пандемии процент оленей, присутствующих там в дневное время, снизился с 71,9% от общего количества стада до 50,2%, и что доля проводящих там время ночью также снизилась с 56,5% до 34,9%.

В дикой природе олени обычно ночуют в лесных районах, а днем ​​переходят на открытые, богатые травой участки в поисках корма. То же происходит и с полудикими стадами, живущими в парке Нара. Однако исследователи Университета Хоккайдо отмечали, что со временем количество животных, оставшихся в оживлённой центральной части даже после наступления темноты, постепенно увеличивалось, и предположили, что изобилие предоставляемого туристами корма преобладало над естественными инстинктами, но в связи с тем, что парк сейчас посещает значительно меньшее количество людей, олени вернулись к прежним ночным привычкам и стали проводить больше времени на выпасе в прилегающих к парку областях.



Стадо оленей пасётся в парке Нара

Снижение нагрузки

Исследование также показало, что олени ведут более расслабленный образ жизни и больше отдыхают. Доля животных, замеченных лежащими на травянистых участках в январе, составила 19,3% днём ​​и 37,9% ночью. В июне их количество выросло до 59,1% и 55,2% соответственно. Было также замечено значительно большее количество оленей, неторопливо пасущихся рядом со своими отдыхающими товарищами.

Отдыхающие олени обычно отрыгивают проглоченную пищу, чтобы пережевать ее снова, этот процесс называется пережёвыванием. Животные, как правило, быстро поедают пищу во время выпаса, а жевание жвачки помогает лучше расщеплять растительную еду, она лучше переваривается и усваивается больше питательных веществ. Исследователей порадовало увеличение количества отдыхающих оленей – это говорит о том, что животные меньше подвержены стрессу от взаимодействия с людьми и можно ожидать улучшения общего состояния здоровья стада в парке.

В целом исследование показывает, что по мере снижения количества посетителей парка Нара олени постепенно возвращаются к более естественному образу жизни. Хотя многие эксперты считают это изменение положительным, оно вызывает опасения по поводу того, как это может повлиять на их привычку взаимодействовать с людьми. Профессор Тацудзава Сиро, возглавляющий группу из Университета Хоккайдо, рассказал о том, что они изучают.



Олень жуёт жвачку на траве

Оздоровление оленей при возвращении к естественному поведению

Может показаться, что олени в парке Нара – не дикие животные, учитывая их урбанизированную среду и частое общение с людьми. Однако Тацудзава настаивает на том, что как охраняемый вид они предоставлены сами себе. «Олени – свободно живущие дикие животные, – объясняет он. – Они бродят, где хотят, кормятся, когда хотят, и размножаются совершенно независимо от вмешательства человека».

Однако он признаёт, что стада в значительной степени стали зависеть от людей, что наносит серьёзный ущерб общему благополучию популяции. «Старых и болезненных оленей больше, чем в лесной экосистеме», – отмечает он, добавляя, что присутствие более слабых животных повышает риск заболевания для всей группы. Он видит возвращение к естественному поведению как возможность для животных восстановить силы и здоровье. «Для стада намного лучше, чтобы отдельные животные восстанавливали свою силу и выносливость самостоятельно, а не принимались на лечение и возвращались в стадо».



Олени пасутся в стороне от любопытных взглядов туристов

Впрочем, толпы туристов когда-нибудь вернутся, и олени наверняка снова станут зависимыми от людей, если власти не примут меры для защиты автономии стада. «Это реальный риск, – заявляет Тацудзава. – Мы также наблюдали, как животные чаще перемещаются за пределы парка, что увеличивает опасность проблем с человеческим обществом, включая повреждение частных садов пасущимися группами и столкновение оленей с машинами».

Он подчёркивает, что подходы к этому вопросу ещё требуют обсуждений, но указывает на две основные тенденции за последние тридцать лет, которые сформировали нынешние отношения оленей и людей. «Вы видели, как животные становятся ручными по мере роста туризма в парке, – объясняет он. – Посетители сегодня не держатся на расстоянии, а обращаются с ними как с домашними животными».

Изменился и сам парк Нара. «Сейчас он больше похож на другие городские парки, а не на природный заповедник, как планировалось изначально», – отмечает Тацудзава. Можно винить в этом развитие туризма, но рост популяции оленей также вынуждает власти более непосредственно взаимодействовать со стадами оленей.

Тацудзава говорит, что такие меры, как контроль питания животных с помощью организованного людьми кормления и даже отбраковка нездоровых особей помогут улучшить физическую форму популяции, позволяя оленям оставаться в состоянии, приближённом к природному. Однако он настаивает на том, что такие меры будет трудно проводить в течение длительного времени, и что любое решение потребует сокращения взаимодействия с людьми до минимума. Это включает ограничение кормления туристами, чтобы олени могли добывать корм самостоятельно, и увеличение количества естественной растительности в парке, предоставление животным убежищ для выпаса и выращивания молодняка без вмешательства людей.

«Это будет процесс проб и ошибок, пока мы не найдём эффективный подход», – говорит Тацудзава. Он предупреждает, что некоторые группы оленей будут мигрировать в близлежащие районы и что поддержка и понимание жителей будут иметь решающее значение для разработки плана, который гарантирует благополучие популяции при сведении материального ущерба к минимуму. «К счастью, у нас есть многолетние наработки, на которые мы можем рассчитывать – например, в строительстве заборов для оленей».

Усилия и опыт таких людей, как Тацудзава и его команда, необходимы для создания устойчивой среды, в которой олени могут существовать в природном состоянии. «Парк Нара – объект Всемирного наследия, – подчёркивает Тацудзава. – Мы, люди, обязаны сохранять этих уникальных охраняемых животных».

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 19 июня 2020 г. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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