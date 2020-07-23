На защиту отдалённых островов – с новейшими средствами: роль основного танка Сухопутных сил самообороны Японии

Новости

На прошлой неделе перед камерой телеканала «Фудзи тэрэби» впервые предстал интерьер основного танка Сухопутных сил самообороны, известного как «Тип 10» (сами японцы называют эту модель хитомару-сики (тип один-ноль).

В чем состоит роль, возлагаемая на Тип 10, в условиях, когда в отношениях между Японией и соседними странами продолжает ощущаться напряженность?

Сухопутные силы самообороны позволили «Фудзи тэрэби» провести съемку танка изнутри впервые за 27 лет.

Со введения в строй Типа 10 скоро исполнится десять лет, но возможности этого танка и сегодня привлекают внимание всего мира.

«Рядом с сиденьем командира расположено главное оружие Типа 10, 120-миллиметровая пушка, – рассказывает комментатор «Фудзи тэрэби» Носэ Нобуюки, – а сзади к казенной части орудия тянутся направляющие устройства автоматического заряжания, подающего в казенник снаряды».

Автоматизация позволила повысить скорость ведения непрерывной стрельбы, боевая машина также оборудована детектором лазерных лучей – средством предупреждения о вражеской атаке ракетой с лазерным наведением.

Для обеспечения безопасности и предохранения экипажа от ударов внутри танка предусмотрены сдвижные защитные панели.

Одна из важных задач, возлагаемых на тип 10 – оборона отдаленных островов.

В настоящее время в водах вокруг островов Сэнкаку префектуры Окинава официальные китайские суда появляются уже на протяжении 97 дней подряд.

В этих условиях Министерство обороны опубликовало доклад, именуемый «Белой книгой» национальной обороны. Он содержит выводы, согласно которым деятельность Китая «в акватории и воздушном пространстве вокруг островов посредством ведения наблюдения и использования реальной силы ослабляет контроль других стран, усиливая притязания на его суверенитет». Китай это отвергает.

Между тем эта страна располагает танками-амфибиями, которые являются редкими боевыми машинами во всем мире.

«Такой легкий танк ZTD-05 способен передвигаться в море – при этом из воды выступает лишь орудийная башня – и высаживаться на побережья. Китай, который усиливает свое присутствие на море, располагает легкими танками, способными вести огонь из главного калибра прямо из воды при выходе на сушу», – рассказывает комментатор Носэ.

Тип 10, способный точно поражать цели благодаря использованию разнообразных датчиков, является одним из важнейших средств для защиты отдаленных островов.

В условиях, когда ситуация с безопасностью вокруг Японии подвержена все более частым и резким изменениям, меняется и роль, отводимая танкам.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 19 июля. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]

Статьи по теме