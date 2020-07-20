В регионе Амами завершился сезон дождей

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Японское метеорологическое агентство утром 20 июля объявило об окончании сезона дождей в регионе Амами.

Предполагают, что 20 июля будет жарким днём ​​с температурой 30 градусов и выше почти в половине наблюдательных пунктов по всей стране, поэтому необходимо уделять достаточное внимание мерам по предотвращению теплового удара.

В 10 часов утра песчаные дюны Тоттори были настолько горячими, что было трудно дышать, термометр показывал выше 46 градусов.

20 июня с утра температура росла быстрыми темпами, в основном в западной части Японии и регионе Токай. Максимальная температура до 11:00 составила 33,9 градуса в г. Тоёта преф. Айти и г. Одзу преф. Эхиме, 32,9 градуса зарегистрировано в г. Тоттори.

Одновременно агентство объявило утром о завершении сезона дождей в Амами – это на 21 день позже, чем в среднем, и самая поздняя дата окончания сезона дождей с момента начала ведения наблюдений.

После этого температура поднималась ещё выше, и ожидаемая максимальная температура составляет 35 градусов в г. Тоттори и г. Тоёока преф. Хёго, и 34 градуса в г. Хита преф. Ойта.

Ожидается, что количество жарких дней в 2020 году будет самым высоким по всей стране, и в районах, пострадавших от ливней, будет очень жарко, при восстановительных работах необходимо будет уделять достаточное внимание мерам против теплового удара.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 20 июля. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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