В Токио выявлены групповые заражения в «филиппинских барах»

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Опубликованы названия двух филиппинских «пабов», где произошли групповые заражения.

По данным администрации токийского района Адати, заражения произошли в филиппинских «пабах» «Социалиста» и «Винасу». С 16 июля заразились в «Социалиста» 13 работниц, а в «Винасу» – работницы и мужчины-клиенты, всего 9 человек.

В «Винасу» были отмечены нарушения Закона о предприятиях, связанных с общественной моралью.

Поскольку в этих двух предприятиях клиенты не регистрируются, администрация района Адати решила опубликовать название заведений и предложить их пользователям проконсультироваться в общественных медицинских центрах.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 21 июля. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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