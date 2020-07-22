Выбраны два астероида для изучения зондом «Хаябуса-2» на его пути к Земле после взятия проб на астероиде Рюгу
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Список астероидов, которые зонд «Хаябуса-2» может исследовать по пути к Земле, сокращён до двух. Зонд Японского аэрокосмического агентства (JAXA) после сбора образцов на астероиде Рюгу 6 декабря 2019 года направился к Земле, и его решено использовать для исследования других небесных тел.
Стало известно, что в качестве вероятных объектов исследования рассматриваются астероиды 2001AV43 и 1998KY26. К осени выберут один из них, и «Хаябуса-2» ещё около десяти лет будет использоваться для изучения новых астероидов.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 22 июля. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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