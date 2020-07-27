В Японии торгующая электроникой компания предоставляет возможность работать до 80 лет
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Компания «Нодзима», которая занимается розничной торговлей бытовой электроникой, установила новое правило трудоустройства для всех сотрудников, включая продавцов – после выхода на пенсию в 65 лет предельный возраст для возобновляемых контрактов работников, продолжающих работать в компании, составляет 80 лет.
Однолетние контракты будут продлевать с учётом состояния здоровья и возможностей выполнения работы.
При желании может быть рассмотрен вопрос о продлении контракта и после 80 лет.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 26 июля. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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