В Токио за 26 июля выявлено 239 случаев заражения
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26 июля в Токио было выявлено 239 новых случаев инфекции, число заражённых людей за день превышало 200 шестой день подряд.
87 из заразившихся – люди в возрасте старше 40 лет, инфекция распространяется не только среди молодёжи, но и среди людей среднего и пожилого возраста.
Обнаружено 5 случаев инфекции в семье, среди супружеских пар в возрасте от 70 лет и старше, а также 2 случая, когда от внуков заразились бабушки и дедушки в возрасте 70-79 лет.
Администрация Токио сообщает о росте домашних инфекций и расширении возрастного диапазона заразившихся.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 27 июля. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
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