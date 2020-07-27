В Японии за 26 июля выявлено 835 случаев заражения, всего в стране с начала эпидемии заразилось более 30 000 человек
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В префектуре Фукуока было выявлено 90 случаев заражения, это самый высокий показатель выявленных заражений за день.
В префектуре Кумамото произошло первое групповое заражение, выявлен 21 случай инфекции, это также самый высокий показатель.
В городе Хамамацу преф. Сидзуоке выявлен 21 случай, 18 из заразившихся были посетителями и работниками двух ресторанов где произошло групповое заражение.
В целом по стране выявлено 835 инфицированных, в том числе 141 в префектуре Осака, 80 в префектуре Айти и 49 в префектуре Хёго, общее число инфицированных в Японии превысило 30 000 человек.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 27 июля. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
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