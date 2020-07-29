Эпидемия продолжается: 978 заразившихся по всей стране, рекордное количество инфицированных за день в пяти префектурах

Новости

Распространение коронавирусной инфекции продолжается. В пяти префектурах, в том числе Осака и Айти, число выявленных заражений в день стало самым высоким за всё время.

28 июля в Токио выявлено 266 инфицированных. Среди них 168 человек в возрасте от 20 до 39 лет, более 60%, и около четверти, 65 человек, в возрасте от 40 до 59 лет.

Более чем в половине случаев, у 147 человек, пути заражения неизвестны.

В префектуре Осака за 28 июля выявлено 155 заражённых, это рекордное количество заражений за день.

На совещании по мерам борьбы с инфекцией в префектуре Осака решено призвать к отмене вечеринок и ужинов в количестве 5 человек и более с 1 по 20 августа.

В преф. Айти выявлено 110 случаев заражения, это самый высокий показатель за всё время эпидемии. Впервые количество инфицированных превысило 100. 28 июля число умерших от коронавируса в стране превысило 1000, достигнув показателя в 1002.

В этой ситуации правительство разработало комплексные меры по предотвращению заражения, и в случае обнаружения случая заражения в ночном развлекательном заведении при невыясненном пути заражения местные администрации могут публиковать название такого заведения без согласия владельцев.

Кроме того, людей просят избегать больших застольных собраний. Ввиду обнаружения заражений на студенческих вечеринках и общих выездах с ночёвкой студентов в университетах предупредят об опасности заражения.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 28 июля. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]

Статьи по теме