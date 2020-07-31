В Токио за день выявили 463 инфицированных; губернатор Токио думает о введении в столичной префектуре чрезвычайного положения

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В Токио за сегодня выявили 463 заражённых. Коикэ Юрико, губернатор Токио, отметила в интервью, что это самый высокий показатель за всё время эпидемии, и ей приходится подумать о возможном введении собственного чрезвычайного положения для префектуры в условиях ухудшения ситуации. Предыдущее рекордное количество составляло 367 человек 30 июля, вчера, и за день оно выросло почти на 100 человек.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 31 июля. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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