Из-за коронавируса в Японии число уволенных и временно отстранённых от работы составило более 40 000 человек

Общество Экономика

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Из-за влияния нового коронавируса число уволенных и временно отстранённых от работы из-за ухудшения деловой активности превысило 40 000 человек.

По данным Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии, число таких людей к 29 июля составило по оценкам 40 032 человека. К 1 июля их количество превысило 30 000, таким образом, за месяц оно увеличилось на 10 000 человек.

Среди различных отраслей предприятия гостиничной, производственной и ресторанной сферы, всего 72 457 предприятия, могут быть вынуждены регулировать количество рабочих мест.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 31 июля. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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https://www.fnn.jp/

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