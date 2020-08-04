Из-за коронавируса в Японии число уволенных и временно отстранённых от работы составило более 40 000 человек
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Из-за влияния нового коронавируса число уволенных и временно отстранённых от работы из-за ухудшения деловой активности превысило 40 000 человек.
По данным Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии, число таких людей к 29 июля составило по оценкам 40 032 человека. К 1 июля их количество превысило 30 000, таким образом, за месяц оно увеличилось на 10 000 человек.
Среди различных отраслей предприятия гостиничной, производственной и ресторанной сферы, всего 72 457 предприятия, могут быть вынуждены регулировать количество рабочих мест.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 31 июля. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
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