Тайфун №4 приблизился к Окинаве и может подойти к северной части Японии
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К Окинаве приближается тайфун № 4 приближается к Окинаве, Японское метеорологическое агентство призывает к осторожности.
Тайфун движется на север, 2 августа в 17:00 наблюдался сильный ветер на островах Сакисима на Окинаве, утром 3 августа он ближе всего подходит к острову Исигаки. Из-за малой скорости тайфуна дождь и ветер могут продолжаться довольно долго.
Тайфун может приблизиться к северной части Японии 6 августа, превратившись над Японским морем в умеренный циклон.
Необходимо следить за информацией о погоде.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 2 августа. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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