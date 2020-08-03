Тайфун №4 приблизился к Окинаве и может подойти к северной части Японии

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К Окинаве приближается тайфун № 4 приближается к Окинаве, Японское метеорологическое агентство призывает к осторожности.

Тайфун движется на север, 2 августа в 17:00 наблюдался сильный ветер на островах Сакисима на Окинаве, утром 3 августа он ближе всего подходит к острову Исигаки. Из-за малой скорости тайфуна дождь и ветер могут продолжаться довольно долго.

Тайфун может приблизиться к северной части Японии 6 августа, превратившись над Японским морем в умеренный циклон.

Необходимо следить за информацией о погоде.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 2 августа. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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