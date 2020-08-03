Сезон дождей закончился в южной части региона Тохоку и в Хокурику: жаркая погода в 529 точках страны
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2 августа сезон дождей закончился в южной части региона Тохоку и в Хокурику, а к Окинаве приближался тайфун № 4.
2 июля в 529 пунктах наблюдения по стране зарегистрирована температура выше 30 градусов, это самый высокий показатель в 2020 году. Японское метеорологическое агентство объявило об окончании сезона дождей на юге Тохоку и в Хокурику.
Тайфун № 4 приближался к островам Сакисима на Окинаве и должен был быть ближе всего к острову Исигаки утром 3 августа, в связи с чем призывают проявлять бдительность в условиях сильного дождя и штормов.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 3 августа. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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