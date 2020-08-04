В Японии впервые выявлено заражение новым коронавирусом у домашних собак

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В Японии впервые выявлено заражение у домашних животных.

Компания по страхованию домашних животных Anicom Holdings предлагает бесплатное обслуживание домашних животных тем владельцам, у которых обнаружилось заражение новым коронавирусом. В конце июля компания приняла по одной собаке из двух таких домохозяйств, и многократное тестирование ПЦР показало положительный результат теста на вирус. У животных проблем со здоровьем нет.

Это первый случай заражения домашних питомцев в Японии.

Anicom Holdings обслужила в общей сложности 42 животных (собаки, кошки и кролики) владельцев, заражённых коронавирусом, но помимо этих двух, других случаев заражения не выявлено.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 4 августа. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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